Borderlands 3, Vendetta dei Cartelli: trovata un'arma in grado di distruggere i nemici

A pochi giorni dal debutto di Vendetta dei Cartelli, il nuovo evento a tempo limitato di Borderlands 3, i giocatori sono già riusciti a sfruttare una delle armi leggendarie esclusive per distruggere in un solo colpo anche gli avversari più temibili.

Parliamo nello specifico del lanciarazzi radioattivo che prende il nome di Yellowcake, arma dall'incredibile potenziale. Grazie all'evento, infatti, è possibile recuperare armi leggendarie con statistiche casuali e, con un po' di fortuna, potreste mettere le mani sulla versione del lanciarazzi in grado di infliggere il triplo dei danni sugli avversari con almeno il 90% di salute. Potete quindi facilmente immaginare come una simile arma leggendaria abbia dei risultati devastanti anche sui boss, permettendo ai giocatori di affrontare le sfide più ardue senza particolari problemi.

Sfortunatamente per voi, Gearbox è molto attenta al bilanciamento del suo looter shooter e non è da escludere che vi restino solo poche ore prima che la quantità di danno inflitta dall'arma venga sensibilmente ridotta. In attesa che ciò avvenga, vi lasciamo ad un breve filmato che mostra lo Yellokcake in azione.

