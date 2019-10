Borderlands 3: ecco quanto ha venduto in digitale a settembre

La compagnia di analisi SuperData ha svelato le copie vendute da Borderlands 3 sul mercato digitale a settembre, relativamente ai download da PlayStation Store, Xbox Store e Epic Games Store.

In totale Borderlands 3 è stato scaricato da 3.3 milioni di persone, la versione più popolare sembra essere la Digital Deluxe Edition venduta a 69 dollari negli Stati Uniti. Il gioco Gearbox ha riscosso un buon successo di pubblico, contando anche le vendite del mercato retail Borderlands 3 dovrebbe aver superato quota sei milioni di copie totali nel primo mese di presenza sul mercato.

Recentemente il Senior Producer di Gearbox ha rivelato che grazie all'Epic Games Store è stato possibile raggiungere nuovi consumatori: "C'era grande interesse verso il gioco da parte dei fan, ma grazie ad un partner come Epic Games siamo riusciti a raggiungere un numero di utenti decisamente maggiore. Direi quindi che il successo del gioco è il risultato di una combinazione di tutta una serie di fattori."

Lo studio sta festeggiando in questi giorni i dieci anni di Borderlands con una serie di iniziative come trasmissioni su Twitch, eventi speciali, giveaway e ricompense per ringraziare la community che ha contribuito all'enorme successo del franchise, nato nel 2009 e ancora oggi sulla cresta dell'onda.