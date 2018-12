Borderlands 3 verrà annunciato ai Game Awards 2018?

Come mai Pitchford si sente come se stesse per arrivare l'E3? Che stia finalmente per annunciare Borderlands 3? Oppure sta giocando ancora una volta con i sentimenti dei fan della serie? Lo scopriremo tra pochissimi giorni: la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2018 prenderà il via alle 02:30 di venerdì 7 dicembre .

My To Do list today has just 3 things on it. But I also have 3 meetings scheduled before 3pm. Is the universe telling me something? — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 29 novembre 2018

Fun fact - Today is day number 334 (number of days that have elapsed in the year). Yesterday was 333. It’s really interesting how human minds take so much meaning in arbitrary numbering systems and coincidence. People will lose their minds when the calendar flips to year 3000. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 30 novembre 2018