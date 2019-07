Borderlands 3, da Miley Cyrus a un piede: ecco le versioni scartate della cover

Al San Diego Comic-Con 2019 è stato allestito il Museum of Mayhem, una mostra interamente dedicata alla saga di Borderlands dove è possibile ammirare concept art, bozzetti preparatori e tantissime altre creazioni. Tra le tante, figurano anche alcune copertine di Borderlands 3 scartate che non hanno retto il confronto con quella definitiva.

A giudicare dalle foto scattate dagli utenti di ResetEra, i ragazzi di Gearbox Software hanno persino preso in considerazione la possibilità di mantenere il concept delle copertine dei primi due giochi, che vedevano uno Psycho mimare il gesto dello sparo dapprima con una sola mano (nel capostipite) e poi con due (nel secondo capitolo). Le braccia, tuttavia, sono due, così i grafici hanno ben pensato di sopperire alla mancanza con un piede! Questa, in ogni caso, non è stata l'unica proposta ad essere vagliata. Ce ne sono davvero tante, da un trio di Psycho neonati a uno di sesso femminile con tacchi a spillo, passando per un'imitazione della posa di Miley Cyrus nel videoclip di Wrecking Ball al cast di personaggi che esplode fuori dal cervello di un nemico. Potete ammirarle tutte nella galleria in calce, fateci sapere qual è la vostra preferita!

Come ben sapete, alla fine Gearbox ha optato per lo stupendo artwork allegato in cima a questa notizia, che non ha faticato ad ottenere il consenso della comunità. Finirà su tutte le copertine delle edizioni Standard, Deluxe e Super Deluxe di Borderlands 3 che arriveranno sugli scaffali il prossimo 13 settembre. Prima di salutarvi, vi invitiamo a guardare lo stupendo trailer Tutti insieme felicemente se non lo avete ancora fatto.