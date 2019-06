Borderlands 3: vestiamo i pianni di Moze nella Video Anteprima dall'E3 2019

All'E3 di Los Angeles Gearbox ha portato una nuova demo di Borderlands 3 con protagonista l'agguerrita Moze: ecco cosa abbiamo visto e provato in fiera!

Sebbene si trattasse della medesima build che abbiamo potuto testare nei mesi scorsi, la nuova prova all'E3 ci ha permesso di guardare Borderlands 3 da una prospettiva diversa, grazie alle possibilità inedite legate al personaggio di Moze. Stiamo parlando di una veterana intergalattica con cui potremo seminare panico e distruzione in compagnia di un devastante mech d'assalto dotato di un ricco arsenale personalizzabile, Iron Bear.

In generale, la prova di Moze ci ha lasciati soddisfatti, almeno quanto lo hanno fatto le altre classi presentate fino ad oggi da Gearbox. Il tutto si inserisce in un contesto ludico sfaccettato e appagante, che rappresenta un'evoluzione decisamente funzionale, e sempre più dinamica, della formula dei primi due capitoli.

Se siete interessati ad approfondire ulterioremente il nuovo attesissimo capitolo di Bordelands vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima che trovate in calce, ed al nostro speciale approfondimento dopo la prova all'E3 2019. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One (ma è atteso anche su Google Stadia entro la fine del 2019 in concomitanza con il lancio della piattaforma da gaming in streaming).