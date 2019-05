Borderlands 3: la Video Anteprima dell'esplosivo sparatutto Gearbox

Borderlands 3 è il titolo che tutti i fan della serie sognano da anni. Un looter shooter potente ed esaltante, che trascina il giocatore in un vortice di esplosioni e proiettili. Uno sparatutto in cui la componente da gioco di ruolo -fatta di numeri, classi e statistiche- si accompagna con un gameplay robusto ed elettrizzante.

Gearbox dunque sembra aver mantenuto le promesse, e cinque anni dopo il controverso Pre-Sequel, e addirittura sette anni dopo l'ultimo capitolo con la numerazione ufficiale della serie, dimostra che il tempo che si è preso era ben giustificato, visto che Borderlands 3 sembra proprio che ci regalerà ore ed ore di divertimento puro.

Le ultime notizie parlano di una durata della campagna di Borderlands 3 superiore alle 30 ore, ma soprattutto di un corposo endgame e dell'arrivo di ben quattro DLC di Borderlands 3 relativi alla storia, e sul nostro sito trovate tutte le novità che stanno emergendo via via, e vi assicuriamo che di carne al fuoco ce n'è davvero tanta, per cui assicuratevi di tenere sempre d'occhio la nostra home page.

Nel frattempo noi non ci dilunghiamo oltre, e vi lasciamo alla nostra video anteprima, dove vi raccontiamo tutto quello che ci ha mostrato Gearbox e che ci fa ben sperare in attesa della release.