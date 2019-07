Borderlands 3: il video diario con Claptrap ci presenta il pianeta Pandora

Occupatisi di endgame e DLC di Borderlands 3, i ragazzi di Gearbox affidano a quel beatboxer sbullonato che risponde al nome di Claptrap il compito di illustrare in video i pericoli e le opportunità offerte da Pandora, uno dei pianeti esplorabili del prossimo, attesissimo capitolo del looter shooter targato 2K Games.

Mentre Claptrap si diverte a rappare insieme ai suoi amici predoni, il team capitanato da Randy Pitchford approfitta dell'occasione per aggiornare la pagina del sito ufficiale di Borderlands 3 aggiungendo una scheda informativa su Pandora.

All'interno della scheda troviamo delle nuove immagini di gioco con protagoniste le ambientazioni e le creature che incroceremo lungo il cammino insieme al nostro Cacciatore della Cripta. Sempre tramite il sito ufficiale del nuovo Borderlands, il già famoso pianeta di Pandora ci viene descritto come "un sasso a malapena abitabile che i Figli della Cripta hanno scelto come casa". Resistito a ogni tentativo di conquista e di sfruttamento in virtù delle brutali condizioni atmosferiche dei suoi deserti infuocati, Pandora promette di regalare ai suoi impavidi visitatori delle giornate piuttosto movimentate, tra incursioni di banditi e attacchi a oltranza di creature incredibilmente feroci.

Nella minimappa di Pandora vengono evidenziate tre aree che, presumibilmente, rappresenteranno altrettante regioni esplorabili nel corso dell'avventura, ossia Campo Spaccasole, Roland's Rest e il Sacro Centro Trasmissioni. Nel lasciarvi al video diario con Claptrap e alle nuove immagini, vi ricordiamo che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One.