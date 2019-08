Borderlands 3: primo video di gameplay per la modalità co-op per 4 giocatori

L'uscita di Borderlands 3 è fissata per il 13 settembre, una data che si fa sempre più vicina, e come se già non avessimo abbastanza hype per il nuovo capitolo della saga di Gearbox, arrivano sempre più notizie e informazioni sull'attesissimo videogame.

L'ultima in ordine di tempo riguarda la modalità co-op per 4 giocatori, che si è mostrata in un primo video di gameplay diffuso dai colleghi di IGN.com. Se avete intenzione di giocare la campagna di Borderlands 3 in compagnia di amici, vi rimandiamo al filmato in questione, per vedere in prima persona come si presenta.

Nelle scorse ore erano state diffuse altre interessanti informazioni sui DLC di Borderlands 3 ad esempio, che si preannunciano veramente interessanti, o sul fatto che Borderlands 3 non sarà l'ultimo capitolo del franchise, come dichiarato da Gearbox stessa.

Insomma, la saga sparatutto ha ancora tantissimo da dire, a cominciare da questo terzo capitolo in arrivo fra ormai meno di un mese. E i fan della saga non potrebbero esserne più contenti. Cosa ne pensate del video? Cosa vi aspettate da Borderlands 3?