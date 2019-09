Borderlands 3: un video ci mostra come gira in 4K con mod che simulano il Ray Tracing

I gestori del canale YouTube di Digital Dreams hanno provato a sondare i limiti del proprio hardware PC per scoprire se è possibil giocare a Borderlands 3 in 4K una volta applicate delle mod grafiche che simulano gli effetti di Ray Tracing.

Tra i tool amatoriali impiegati dall'autore di questa interessante video comparativa tra la versione base e quella 4K in DXR di Borderlands 3, citiamo gli shader "RayTraced Global Illumination" e l'ormai celebre ReShade, entrambi sviluppati dal talentuoso modder Pascal "Marty McFly" Gilcher.

Se siete curiosi di conoscere le specifiche hardware del PC utilizzato dallo youtuber per realizzare questo filmato dimostrativo, eccovi la scheda esplicativa con tutti i principali componenti del suo computer da gaming:

Scheda Madre:Asus Prime x470-Pro

Processore: Ryzen 7 1800X 4,2Ghz

Memoria RAM: Corsair Vengeance 32GB

GPU per la versione base senza mod: MSi Armor GTX1080TI 11Gb

GPU per la versione con mod: ASUS RTX 2080ti

Hard Disk: Crucial mx500 2TB (SSD), Seagate Barracuda 4TB (HDD)

Nella prova condotta da Digital Dreams possiamo notare degli evidenti cali di framerate in corrispondenza delle aree di gioco più affollate di nemici e di elementi a schermo: nulla che non possa essere risolto abbassando la risoluzione o il dettaglio grafico, comunque. Non sappiamo, infine, se l'ultimo intervento compiuto da Gearbox con le patch e gli hotfix di Borderlands 3 possa aver migliorato la situazione e reso più fluida l'esperienza di gioco in 4K con mod che simulano il Ray Tracing.



A ogni modo, vi ricordiamo che il titolo è disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 13 settembre scorso. Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Borderlands 3 e una comoda guida su armi quest e inventario.