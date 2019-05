Borderlands 3 in VR: Gearbox spera di introdurre il supporto dopo il lancio

L'evento di Borderlands 3 che ci ha regalato le prime scene di gameplay del looter shooter di Gearbox continua a tenere banco sui siti di settore e sulla stampa generalista. Approfittando di questa visibilità mediatica, i colleghi di Daily Star hanno chiesto a Kate Pistick di Gearbox se il titolo supporterà la VR.

Per evitare ogni fraintendimento come accaduto a Randy Pitchford e al suo erroneo annuncio dell'assenza delle microtransazioni in Borderlands 3, la Mission Designer di Gearbox ha spiegato candidamente che, riguardo al supporto alla VR, "ne abbiamo parlato, ma non c'è nulla di realmente pianificato di cui io sia a conoscenza".

"Con la versione VR di Borderlands 2 avevamo un team interno che lavorava espressamente a quel progetto", specifica poi Pistick prima di sottolineare che "ci lavoravano con un team esterno, una squadra davvero piccola e composta da persone che si occupavano esclusivamente di quel progetto. Non c'era nessuno, del team principale di Borderlands 2, che si sganciava dal gruppo e andava a lavorare sulla versione VR, solo un paio di ragazzi che andavano lì per offrire un supporto e supervisionare quanto fatto".

A voler dar retta alla sviluppatrice di Gearbox, quindi, la casa di sviluppo di Randy Pitchford intende impiegare il tempo che li divide dal lancio di Borderlands 3 per affinare il comparto grafico e occuparsi delle novità di gameplay che andranno a tratteggiare l'esperienza ludica di coloro che, il prossimo 13 settembre, esploreranno i mondi alieni di Borderlands 3 insieme agli emuli dei Cacciatori della Cripta su PC, PS4 e Xbox One.