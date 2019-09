Borderlands 3: Zane, Moze, Amara, Fl4k, quale personaggio scegliere?

In Borderlands 3 sono presenti quattro personaggi giocabili: Zane, Moze, Amara e Fl4k. In questa mini-guida ve li descriviamo a fondo parlandovi delle loro abilità, aiutandovi a scegliere quello più adatto al vostro stile di gioco.

Decidere se affrontare l'avventura nei panni di Zane, Moze, Amara o Fl4k è senza dubbio la scelta più importante da compiere all'inizio di Borderlands 3. Nessun personaggio è migliore dell'altro, ma ciascuno di essi è caratterizzato da abilità particolari che possono adattarsi più o meno bene al vostro stile di gioco.

Per aiutarvi a effettuare questa decisione, di seguito vi descriviamo in dettaglio tutte le caratteristiche e le abilità dei quattro personaggi giocabili di Borderlands 3.

Zane

Zane è molto di più del tipico soldato visto nei precedenti capitoli della serie. A differenza degli altri cacciatori del Vault, ha la capacità di usare due abilità attive contemporaneamente (scegliendo di usarle entrambe, però, non sarete in grado di utilizzare granate.) Zane può usare un drone per infliggere danni ai nemici, rilasciare uno scudo per potenziare e proteggere i propri alleati, o addirittura creare un clone digitale di se stesso con cui scambiarsi di posizione, sfruttandolo per seminare il panico con la sua capacità di usare gli esplosivi.

Se vi piace avere molta mobilità sul campo di battaglia e ingannare i nemici con cloni digitali di voi stessi, allora Zane è la strada giusta da percorrere. Come se non bastasse, è anche uno dei personaggi più divertenti da usare in Borderlands 3.

Moze

Moze è per i giocatori di Borderlands a cui piace far esplodere le cose. La maggior parte delle sue abilità ruota attorno a mech, esplosioni e proiettili a volontà. Invece di scegliere fra tre abilità d'azione, Moze dispone dispone di un mech gigante che è in grado evocare. A seconda dell'albero delle abilità che scegliete di sviluppare, avrete accesso a diverse armi e abilità per il mech, oppure a diverse skill che alterano il potenziale distruttivo di Moze.

Se vi piacciono le armi che infliggono danni esplosivi, e se volete affrontare una grande quantità di nemici alla volta senza la necessità di ricaricare, Moze e il suo mech si presentano come la vostra scelta migliore.

Amara

Amara può scegliere fra tre diverse abilità: uno schianto a terra, una proiezione a distanza di se stessa o un'abilità che solleva i nemici in aria e li congela per un breve periodo (come Maya di Borderlands 2).

Indipendentemente dal tipo di abilità selezionato per Amara, questo personaggio resta focalizzato sul danno elementale. A seconda dell'albero che sceglierete di sviluppare, potrete abbinare a tutte le abilità di Amara un elemento specifico. Se vi piace mescolare e abbinare elementi contro diversi tipi di nemici e procurare un'esplosione gigante, allora Amara è la cacciatrice del Vault che fa per voi.

Fl4k

FL4K ricopre il classico ruolo del cacciatore, con la differenza che potrà contare sul costante supporto dei suoi animali. Al contrario del drone di Zane che va evocato sul momento, l'animale di FL4K sarà sempre sul campo di battaglia. Questo personaggio può indirizzare l'attenzione di un animale su nemici specifici, diventare invisibile e infliggere colpi di precisione dalla distanza. L'ideale per disorientare gli avversari e coglierli di sorpresa.

La maggior parte delle abilità di FL4K ruota attorno agli attacchi degli animali o ai colpi critici. Se volete vagare per le terre desolate con un fidato compagno al vostro fianco, combinando le vostre doti furtive con la capacità di infliggere danni extra con gli animali a vostro seguito, allora FL4K è la scelta giusta per voi.

Se avete bisogno di altri consigli per il nuovo looter shooter di Gearbox, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Borderlands 3.

Parlando invece delle armi disponibili nel mondo di gioco, sapevate che è possibile ottenere il fucile di Ricky & Morty e One Punch Man?