Borderlands 4 sta per arrivare? Potenziali grossi indizi da Gearbox

Borderlands 4 potrebbe essere effettivamente in sviluppo, almeno stando ad alcuni indizi lanciati da Gearbox. Ed a lasciarlo intendere è anche lo stesso CEO della compagnia, Randy Pitchford, nel corso di un'intervista con IGN USA incentrata sul film di Borderlands.

Pur senza mai fare nomi espliciti, alla domanda su quale sia il suo Borderlands preferito, Pitchford ha divagato lasciando intendere che Gearbox sia attualmente al lavoro su un progetto molto grosso: "Guarda, ancora non abbiano annunciato nulla, ma chiaramente stiamo lavorando a qualcosa. So su cosa stiamo lavorando e, porca miseria, è la cosa più grande che abbiamo mai fatto. Non vedo l'ora di dirvi cosa, ma non è ancora il momento. Non ancora, ma arriverà quel momento", si è limitato a dire Pitchford stuzzicando le attenzioni dei fan.

C'è da dire che anche la pagina Twitter/X ufficiale Borderlands ha attirato l'attenzione dei giocatori con alcuni tweet piuttosto particolari: nelle scorse settimane, infatti, sono stati pubblicati dei post con video riassuntivi dell'originale Borderlands e di Borderlands 2, che secondo gli appassionati del brand non sarebbero stati pubblicati in maniera casuale: che per davvero si stiano avvicinando novità sul prossimo capitolo principale? Di certo un eventuale video riassuntivo anche di Borderlands 3 potrebbe rafforzare ulteriormente la teoria.

Negli scorsi mesi da un curriculum erano comparsi indizi sull'esistenza di Borderlands 4 e Tiny Tina's Wonderlands 2: non resta che scoprire cosa sta preparando Gearbox per i suoi fan.