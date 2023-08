Borderlands 4 sembra realtà: il gioco di Gearbox spunta in due CV

Con l'uscita in sala del film di Borderlands in programma per il 2024, il prossimo anno potrebbe essere il momento giusto per il ritorno della serie videoludica di Gearbox.

Una eventualità che si fa particolarmente realistica in seguito ad alcuni interessanti avvistamenti realizzati dalla community videoludica. Uno di questi coinvolge Angie Jho Lee, attrice con diversi trascorsi nel mondo dei cortometraggi e del teatro, ma anche del doppiaggio. E proprio alla sezione doppiaggi presente sul suo sito personale, la professionista ha di recente aggiunto la voce Borderlands 4. In quest'ultimo, mai annunciato ufficialmente da Gearbox, Angie Jho Lee avrebbe rivestito il ruolo di un personaggio di nome Aiyumi.

Ma l'attrice non è l'unica ad aver inserito riferimenti a Borderlands 4 nel proprio CV. Ad arricchire il quadro ci pensa infatti il profilo LinkedIn di Nadia Danova, producer con esperienza anche nel settore videoludico. Quest'ultima riferisce di aver contribuito alla realizzazione del gioco, il cui sviluppo sarebbe affidato congiuntamente a Gearbox Software e Strike Kite Studios. Secondo le informazioni riportate da Nadia Danova, Borderlands 4 sarebbe dovuto uscire nel corso del 2023.

Già lo scorso giugno si era discusso di un possibile nuovo gioco della serie Borderlands, a causa di un avvistamento realizzato nel CV di un attore. Se è vero che tre indizi non fanno una prova, le circostanze iniziano comunque a essere sospette: non resta che attendere eventuali conferme da parte di Gearbox!