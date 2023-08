Borderlands 4 è in sviluppo? Gli indizi frutto di un errore, spiega Genvid

Degli indizi spuntati in rete di recente sembravano confermare che Borderlands 4 fosse in fase di sviluppo. Tuttavia, Genvid, che si sta occupando della serie televisiva del franchise, ha confermato che si tratta solo di un fraintendimento dovuto ad un errore umano.

"L'attrice Angie Jho Lee è una doppiatrice della prossima serie streaming interattiva di Genvid Entertainment, Borderlands EchoVision Live, che è stata annunciata al Comic-Con di San Diego il mese scorso", ha detto un portavoce di Genvid a GameSpot facendo riferimento al "Borderlands 4" apparso nel profilo lavorativo dell'attrice. "Sebbene la serie si svolga all'interno dell'universo di Borderlands ed è realizzato in collaborazione con Gearbox Entertainment, non è un gioco di Borderlands. Abbiamo contattato Angie e le abbiamo chiesto di apportare questa modifica sul suo account personale per riflettere il ruolo preciso con la serie interattiva".

Nonostante sia giunta questa precisazione, c'è da dire che un nuovo progetto videoludico legato a Borderlands potrebbe quantomeno essere in fase di progettazione presso Gearbox. Nel 2021, il co-fondatore e capo della compagnia Randy Pitchford ha iniziato a cercare online sviluppatori esperti che entrassero a far parte del team di Borderlands: "Stiamo sicuramente lavorando su alcune cose straordinarie che, spero, vi sorprenderanno e delizieranno", aveva detto Pitchford. "Se qualcuno là fuori ha le abilità necessarie e vuole unirsi, stiamo lavorando a un progetto, quello grande".