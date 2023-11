Borderlands 4 e Tiny Tina's Wonderlands 2 esistono? Spuntano in un CV

Il nome di Borderlands 4 circola da parecchio tempo in rete e in queste ore è tornato alla ribalta apparendo sul profilo di uno sviluppatore assieme a quello di Tiny Tina's Wonderlands 2. Sono questi i prossimi due progetti programmati da Gearbox Studios?

I due nomi sono apparsi sul profilo di Randel Reiss, uno sviluppatore che ha lavorato a contratto come Senior Technical & Production Director per un breve periodo tra i mesi di maggio e luglio 2022. Volendo prendere per veritiera la sua testimonianza, si evince che all'epoca sia Borderlands 4 che Tiny Tina's Wonderlands 2 si trovavano già in via di sviluppo - il che è sicuramente plausibile, poiché Borderlands 3 è uscito nell'ormai lontano 2019, mentre il primo Wonderlands nel marzo del 2022. Dal profilo LinkedIn dello sviluppatore non è possibile trarre altre informazioni, tuttavia possiamo tuttavia supporre che Borderlands 4 si trovi in uno stadio di sviluppo ben più avanzato e, presumibilmente, più vicino all'annuncio rispetto a Tiny Tina's Wonderlands 2.

Vi invitiamo però a prendere queste informazioni con le pinze, sia perché chiunque può scrivere quello che gli pare su LinkedIn, sia perché da allora le priorità e gli obiettivi di Gearbox Software potrebbero essere cambiati. Anche se nel 2021 Randy Pitchford ha già lasciato intendere che un nuovo grosso Borderlands si trova in via di sviluppo, non dimentichiamo che il nome di Borderlands 4 è già spuntato fuori per errore in passato.