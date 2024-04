Borderlands è in cel shading in questo cosplay di Gaige, la Mechromancer

L'arrivo di Borderlands 3 su Nintendo Switch e della Pandora's Box ci avevano riportati nel meraviglioso mondo in cel shading dello sparatutto cooperativo sviluppato da Gearbox Games. Da allora, però, è trascorso un anno senza notizie di rilievo. La situazione potrebbe cambiare presto. Prenotate i biglietti per un nuovo viaggio per Pandora!

Da pochissimo, Take Two ha comprato Gearbox e tutte le sue IP. D'ora in avanti, titoli importanti come Duke Nukem e soprattutto Borderlands sono proprietà di Take Two, che presto potrebbe rivelare novità importanti. Stando a quanto rivelato da 2K Games, infatti, sarebbe in arrivo un sequel per Borderlands.

L'arrivo di Borderlands 4 è un progetto che ormai da diverse settimane fa parlare di sé. Fino a questo momento non è arrivato un annuncio ufficiale, ma il team di sviluppo ha lasciato presagire buone nuove per gli appassionati. Inoltre, è in arrivo un film su Borderlands con Cate Blanchett nel cast di attori protagonisti.

Il viaggio di sola andata per Pandora è stato prenotato con questo cosplay di Gaige da Borderlands. Nello scatto realizzato in cel shading dalla cosplayer Wynter Phoenix ritroviamo la Mechromancer protagonista del secondo episodio e poi comparso come NPC in Borderlands: The Pre-Sequel e Borderlands 3. Si tratta di un personaggio accattivante arrivato come contenuto aggiuntivo post-lancio.

