Borderlands Collection Pandora's Box arriva su Switch? Il bundle classificato in Germania

Borderlands 3 ha debuttato lo scorso ottobre su Nintendo Switch, ma sembra che nei piani di Gearbox legati alla console ibrida della grande N ci sia spazio anche per Borderlands Collection Pandora's Box, bundle che include tutti i capitoli del suo celebre franchise.

Questo, almeno, è quanto suggerisce la rating board tedesca USK, che ha recentemente caricato sulle sue pagine la classificazione per Nintendo Switch della ricca collection allestita da Gearbox. Ricordiamo che all'interno di Borderlands Collection Pandora's Box, già pubblicato su PlayStation e Xbox, vengono inclsui tutti i giochi della serie con relativi contenuti aggiuntivi: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 e New Tales from the Borderlands.

Al momento non ci sono indicazioni da parte di Gearbox riguardo ad una pubblicazione della collection su Nintendo Switch, pertanto vi invitiamo a prendere con le pinze quanto riportato. In ogni caso, alla luce di questo avvistamento, i possessori della piattaforma ibrida possono sicuramente nutrire qualche speranza per il futuro. Che un annuncio sia in programma per i The Game Awards 2023 che si terranno nella notte tra il 7 e l'8 dicembre?

Nell'attesa di eventuali aggiornamenti, vi ricordiamo che Borderlands 3 è già su Nintendo Switch con una versione che include diversi bonus e tutti i pacchetti cosmetici distribuiti da Gearbox.