Borderlands: un cosplay di Mad Moxxi attira clientela al bar della Sanctuary

A partire dall'uscita del primo episodio del 2009 Borderlands è una delle serie videoludiche più amate dal pubblico. Lo sparatutto, che combina elementi action RPG, co-op e una grafica in cell shading, sta ora facendo parlare di sé per l'uscita di un primo adattamento cinematografico.

Borderlands è una saga composta da tre capitoli principali, un prequel e ben quattro spin-off, di cui l'ultimo Tiny Tina's Wonderlands uscito nel 2022. La serie diverrà ancora più vasta con l'uscita del primo film di Borderlands nel corso del prossimo anno. Nel mentre, si parla di The Borderlands Compilation Pandora's Box, una collezione omnicomprensiva di tutti i titoli della serie.

Se suddetto rumor dovesse rivelarsi veritiero, i giocatori potrebbero finalmente riunirsi a Mad Moxxi, proprietaria di diversi bar sparsi per Pandora, padrona di casa del Colosseo in Underdome Riot e fornitrice di missioni.

Amatissima dai fan, Moxxi possiede un carattere decisamente poco modesto. Può essere infatti definita come una persona sadica, seducente e altamente pericolosa che ama i combattimenti e la violenza. Moxxi è un personaggio ricorrente nella saga e nella sua apparizione in Borderlands 3 gestisce il proprio bar a bordo della Sanctuary III. Il suo ruolo è quello di fornire al giocatore missioni principali e secondarie.

In questo cosplay di Mad Moxxi da Borderlands la vediamo dietro il bancone del proprio bar, pronta per offrire un drink e una missione ai giocatori. Truccata in stile cell shading, ad aver interpretato la protagonista è la cosplayer Ri.Care.