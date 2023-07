Borderlands EchoVision Live: annunciata la serie interattiva di Genvid

Sembra che sempre più aziende siano attirate dalle serie TV interattive e l'ultima ad aver deciso di realizzare qualcosa di simile è Gearbox, che ha da poco annunciato Borderlands EchoVision Live.

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, non si tratta di uno spin-off in stile Tiny Tina's Wonderlands, ma di una serie interattiva in sviluppo presso Genvid, gli stessi autori di Silent Hill Ascension, altro prodotto dello stesso tipo di cui si conoscono ad oggi pochissimi dettagli.

Con un post sul sito ufficiale, lo studio ha annunciato che la serie verrà trasmessa in streaming e garantirà agli spettatori la possibilità di effettuare delle scelte che modificheranno il corso della narrazione. Gli sviluppatori hanno inoltre svelato qualche dettaglio sulla trama, che avrà ben otto protagonisti. Si tratta di un gruppo di aspiranti Cacciatori della Cripta che ha pagato fior di quattrini per prendere parte ad una sorta di visita guidata di Eden-8 al fine di apprendere le nozioni fondamentali per diventare uno dei leggendari guerrieri. Ovviamente qualcosa andrà storto e il tour si trasformerà in un incubo, visto che la cittadina in cui si ritroveranno i protagonisti verrà invasa da banditi e altre creature note ai fan della serie Gearbox.

Al momento non vi sono informazioni su come verrà distribuita la serie e non è chiaro quali saranno le modalità per assistere alle trasmissioni in streaming dei vari episodi di Borderlands EchoVision Live.