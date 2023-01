Borderlands: un egocentrico cosplay di Mad Moxxi in cel shading

Si vocifera da qualche tempo il possibile arrivo di Borderlands 3: Director's Cut su Nintendo Switch. In attesa di questa eventualità, il folle sparatutto action RPG di Gearbox Software e 2K Games si prepara a un'annata che porterà forse al debutto cinematografico.

L'adattamento cinematico pare stia vivendo delle criticità e difficilmente vedrà la luce nel corso del 2023. Il regista del film di Borderlands Eli Roth ha passato il testimone a Tim Miller, a cui è stato dunque affidato il compito di girare una trasposizione adeguata. Per quanto riguarda la saga videoludica, l'ultimo capitolo ufficiale della saga risale al 2019, ma i giocatori hanno avuto modo di esplorare Pandora con New Tales From the Borderlands, l'avventura narrativa sviluppata da Telltale Games.

Borderlands è comunque uno dei giochi più amati dalla community, con i suoi personaggi che difficilmente potranno lasciare il cuore degli appassionati. Una delle più apprezzate è in particolare Mad Moxxi, la proprietaria di diversi bar in giro per Pandora e che si occupa di fornire svariate missioni al giocatore.

In questo cosplay di Mad Moxxi da Borderlands è possibile notare quanto la donna sia seducente e pericolosa, poco modesta, sadica e lussuriosa. Moxxi è amante della violenza e dei combattimenti, ma può essere anche molto premurosa e protettiva nei confronti delle persone a lei vicine.

Nell'interpretazione della cosplayer Jessi Lyn Cup Cake vediamo Moxxi indossare gli abiti di Borderlands 3: Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot, primo DLC del terzo capitolo che la vede come protagonista assoluta delle vicende. Un plauso all'artista per aver saputo replicare perfettamente l'effetto cel shading che contraddistingue i titoli della saga.