Borderlands, il film è realtà: anche Cate Blanchett e Jack Black nel cast

In attesa dell'arrivo di Tales from the Borderlands 2, l'immaginario di Gearbox Software prende forma al cinema, con la presentazione del primo assaggio della pellicola dedicata alla saga videoludica.

Dalle colonne del The Hollywood Reporter arriva infatti il resoconto del primo footage ufficiale della pellicola. In occasione del panel organizzato da Lionsgate al CinemaCon, si apprende, il film di Borderlands si è mostrato in azione in un trailer della durata di circa un minuto. Con quest'ultimo, la produzione ha diffuso le ultime informazioni relative a quello che sarà il cast del film destinato a portare sul grande schermo la chiassosa IP.

Nello specifico, il The Hollywood Reporter rende noto che sarà Cate Blanchett a vestire i panni del personaggio di Lilith. A prestare la voce a Claptrap sarà invece nientemeno che Jack Black, pronto a tornare in scena in quella che si preannuncia un'avventura cinematografica decisamente sopra le righe. Presente all'appello anche Kevin Hart, il cui ruolo è tuttavia ancora incerto. Purtroppo, almeno sino ad ora, il trailer dedicato al film di Borderlands non ha trovato ancora distribuzione da parte della casa di produzione.



In attesa della sua pubblicazione, ricordiamo che l'inizio delle riprese del film di Borderlands risale alla primavera dello scorso anno, mentre mancano ancora notizie su di una data di uscita.