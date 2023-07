Borderlands il Film, finalmente ci siamo: la pellicola arriverà nelle sale nel 2024

Qualche mese fa ci si domandava tristemente se l'adattamento di Borderlands affidato a Eli Roth fosse definitivamente morto; eppure, non è così: l'account Twitter ufficiale dedicato al gioco fa sapere al mondo intero che il film di Borderlands uscirà nelle sale nel corso del 2024 attraverso un nuovo comunicato in via ufficiale.

Il post pubblicato sulle pagine del diffusissimo social non lascia spazio ad alcune interpretazione: la pellicola che vede dalla sua nomi del calibro di Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Florian Munteanu e Jamie Lee Curtis verrà proiettata in tutti i cinema il 9 agosto 2024. Siete pronti a scoprire ciò che ha da offrire questo film? Il tempo d'attesa è di un anno, ma l'apparizione del grande progetto videoludico nelle sale di tutto il mondo ha riacceso l'animo di tutti i videogiocatori.

Nell'ultimo periodo si è parlato molto poco dell'adattamento cinematografico in questione, il quale è rimasto nell'ombra fino ad una settimana fa, dopo che si è parlato del caso del nome dello showrunner di The Last of Us che è sparito dal film di Borderlands. Ciò nonostante, la notizia di oggi lascia ben sperare sullo stato dei lavori, i quali procedono in attesa di mostrare i frutti di quanto realizzato nel corso dell'estate 2024. Siete impazienti di vedere il film di Borderlands? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.