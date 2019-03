Borderlands: Game of the Year Edition annunciato per PC, PS4 e Xbox One

Dopo aver mandato in visibilio gli spettatori dello showcase di Gearbox Software al PAX East 2019 con il video di annuncio di Borderlands 3, Randy Pitchford ha colto al volo l'occasione per annunciare Borderlands: Game of the Year Edition per PC, PS4 e Xbox One.

La trasposizione current-gen del primo atto di questa ormai storica serie sparatutto a mondo aperto vanterà delle texture ad altissima definizione, un migliore comparto grafico e il supporto alla risoluzione 4K per le versioni destinate all'utenza di PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Sotto il profilo squisitamente contenutistico e delle funzionalità presenti nella GOTY di Borderlands, i ragazzi di Gearbox ci permetteranno di esplorare i deserti infuocati di Pandora in una modalità cooperativa a schermo condiviso per quattro giocatori, con la possibilità ulteriore di affrontare l'avventura in cooperativa online con modalità analoghe a quelle offerte dalle lobby della Handsome Collection.

Il lancio di Borderlands: Game of the Year Edition è previsto per il 3 aprile su PC (nella fattispecie, Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Date un'occhiata all'esplosivo video di presentazione confezionato dagli sviluppatori texani e diteci cosa ne pensate di questa remaster.