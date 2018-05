Borderlands Game of The Year Edition classificato per PS4, Xbox One e PC in Corea

La Game Rating Board coreana ha classificato Borderlands Game of The Year Edition per PlayStation 4, Xbox One e PC, lasciando intendere che il primo capitolo dello shooter Gearbox potrebbe tornare con una riedizione sulle attuali piattaforme.

Al momento non abbiamo altre informazioni, a parte il fatto che la GOTY del primo capitolo di Borderlands è stata classificata in Corea per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco si sta preparando a tornare sulle piattaforme di attuale generazione, presentandosi con una riedizione comprensiva di tutti i contenuti aggiuntivi disponibili? Per saperlo con certezza, naturalmente, dovremo prima attendere un'eventuale conferma dal publisher.

Ricordiamo che l'originale Borderlands è stato pubblicato nel 2009 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC, raccogliendo ottimi consensi da parte di critica e pubblico. Al momento l'unica riedizione della serie è arrivata con Borderlands: The Handsom Collection, pacchetto che include le versioni rimasterizzate di Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel.

Per sapere se anche il primo capitolo della saga riceverà lo stesso trattamento di restauro, rendendosi disponibile anche su PS4 e Xbox One, bisognerà attendere ulteriori dettagli da Gearbox.