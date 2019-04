Borderlands Game of the Year Edition a confronto con il gioco originale del 2009

Il canale YouTube Candyland ha pubblicato un video comparativo che mette a confronto Borderlands Game of the Year Edition (ora disponibile su tutte le piattaforme) con l'edizione originale del gioco uscita nel lontano 2009.

In entrambi i casi la piattaforma di riferimento è il PC, i due giochi sono stati fatti girare alla massima risoluzione possibile e con livello di dettaglio al massimo: ricordiamo che la remastered supporta la risoluzione 2160p (4K) mentre l'HDR non è presente su Windows ma solamente su Xbox One S, Xbox One X, PlayStation 4 e PS4 PRO.

In linea generale Borderlands Game of the Year Edition presenta una migliorata qualità delle texture, modelli poligonali più curati e un sistema di illuminazione parzialmente rivisitato, per tutti gli i dettagli vi rimandiamo al video che trovate in apertura.

Ricordiamo che Borderlands Game of the Year Edition è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, i giocatori PC in possesso della versione originale riceveranno gratuitamente l'aggiornamento alla GOTY Edition mentre su console non è previsto un piano di upgrade gratuito.