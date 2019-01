Borderlands Game of the Year Edition uscirà presto su Xbox One e PS4?

La scorsa primavera, la Rating Board coreana aveva valutato Borderlands Game of the Year Edition per PC, PlayStation 4 e Xbox One. A distanza di mesi, anche la Taiwan Digital Game Rating Committee ha inserito il gioco nei propri database, in versione PS4 e Xbox One, senza citare la possibile edizione per Windows.

Secondo quanto riportato da Gematsu, Borderlands Game of the Year Edition ha fatto la sua comparsa nelle notte nei database della Rating Board di Taiwain, tramite la quale scopriamo che il porting sarebbe in fase di sviluppo presso Blind Squirrel Entertainment.

Al momento, Gearbox Software non ha annunciato nulla a riguardo ma ricordiamo che proprio nel 2019 cade il decimo anniversario della serie, il primo episodio è stato lanciato nell'ottobre 2009 su PC, PS3 e Xbox 360. Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel sono usciti anche sulle piattaforme di attuale generazione come parte della Borderlands The Handsome Collection mentre il primo capitolo è rimasto confinato alle "vecchie" console, restiamo in attesa quindi di eventuali novità in merito.