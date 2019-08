Borderlands GOTY Edition giocabile gratis su PS4 per tutto il weekend

2K Games e Gearbox Software hanno annunciato che dal 16 al 18 agosto i possessori di PlayStation 4 potranno giocare gratis con Borderlands Game of the Year Edition, edizione definitiva dello sparatutto uscito nel 2008 e riproposto in versione "Deluxe" la scorsa primavera su PS4, Xbox One e PC.

"Riscopri lo sparatutto in co-op che ha rivoluzionato un intero genere, migliorato e ricco di contenuti! Vesti i panni di un mercenario dal grilletto facile con abilità uniche e fantastiliardi di armi. Esplora i deserti brulicanti di fuorilegge di Pandora alla ricerca della Cripta e dei suoi tesori alieni. Gioca da solo o in co-op e goditi le nuove armi, le migliorie grafiche, i 4 pacchetti DLC e altro!"

Questa riedizione di Borderlands supporta il 4K e include anche le quattro espansioni del gioco originale oltre a numerosi altri DLC estetici, e non solo. I membri del Programma Vault Insider di 2K riceveranno 1.000 Punti VIP per ogni login quotidiano effettuato durante il Free Weekend, per un totale di 3.000 VIP con 1.000 Punti in regalo per coloro che effettueranno un accesso in ognuno dei tre giorni.

Fino al 22 agosto Borderlands Game of the Year Edition può essere acquistato a soli 19.99 euro con il 40% di sconto, 50% per gli abbonati PlayStation Plus.