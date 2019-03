Borderlands GOTY Edition gratis su PC per i possessori del gioco originale

Oltre a Borderlands 3, nella serata di ieri Gearbox ha annunciato Borderlands GOTY Edition, riedizione del primo episodio della serie in arrivo il 3 aprile su PC, PS4 e Xbox One. C'è però una gradita sorpresa per i possessori del gioco originale su Windows...

Gearbox Software ha annunciato che tutti coloro che possiedono l'edizione originale di Borderlands su PC riceveranno gratuitamente l'aggiornamento alla Game of the Year Edition, che include migliorie al comparto tecnico (con supporto 4K e HDR) e tutti i DLC. Inoltre è stato confermato che chi possiede anche Borderlands 2 o Borderlands The Pre-Sequel, sempre su PC, riceverà in regalo 75 chiavi d'oro.

Lo studio ha invitato i giocatori a restare in allerta perchè il prossimo 3 aprile non solo renderà disponibile Borderlands Game of the Year Edition ma svelerà anche nuovi dettagli su Borderlands 3. Inoltre al PAX di Seattle Gearbox ha svelato l'aggiornamento Borderlands The Handsome Collection in 4K/HDR e nuovi contenuti (oltre al supporto AIM) per Borderlands 2 VR su PlayStation VR.