Borderlands GOTY sarà giocabile gratis su PC e Xbox One per tutto il weekend

Gearbox Software ha annunciato un nuovo periodo di prova gratuito di Borderlands Game of the Year Edition dedicato esclusivamente ai giocatori PC (Steam) e Xbox One.

La versione Steam è già scaricabile da chiunque e nelle prossime ore anche gli utenti Microsoft avranno accesso alla versione gratuita del gioco sulla relativa pagina dello store Xbox. Per avviare invece il download sul client Valve non dovete far altro che visitare la pagina di Borderlands GOTY Edition e cliccare sul tasto verde con su scritto "Avvia gioco", così da scaricare tutti i file necessari a giocare per l'intero periodo di prova. Vi ricordiamo che la Game of the Year Edition del gioco non solo include tutti i contenuti aggiuntivi ma anche una serie di migliorie grafiche come il supporto al 4K, all'HDR e alle texture in alta definizione. I possessori di One X potranno inoltre godere di una resa grafica migliore trattandosi di uno dei titoli cosiddetti "Xbox One X Enhanced".

Va precisato che il periodo di prova gratis terminerà il prossimo giovedì 23 aprile 2020 e che gli utenti PC avranno l'opportunità di giocare per qualche ora extra rispetto ai colleghi che sono su console: la prova terminerà infatti alle ore 8:59 del mattino su Xbox One e solo alle 18:59 su Steam. Nel caso in cui doveste decidere di procedere all'acquisto (il gioco resterà in sconto per tutto il weekend), potrete mantenere tutti i progressi registrati in questo periodo.