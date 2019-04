Borderlands GOTY: Golden Key gratis per scusarsi dei problemi di connettività

Borderlands Game of the Year Edition presenta alcuni problemi di connettività in particolar modo per quanto riguarda la co-op, con difficoltà per i giocatori ad entrare in partita e disconnessioni piuttosto frequenti che finiscono inevitabilmente per impattare sulla stabilità del gioco.

Gearbox Software è a conoscenza di questi problemi e sta analizzando i feedback della community con l'obiettivo di risolvere la situazione il prima possibile, presto lo studio pubblicherà un nuovo aggiornamento per Borderlands GOTY Edition, per scusarsi dell'inconveniente il team ha deciso di regalare cinque Golden Key a tutti i giocatori, ottenibili riscattando il seguente codice, valido per le versioni PC, Xbox One e PlayStation 4: WJCBB-5RRJK-9B3RJ-6XT3T-CBZBF.

La riedizione di Borderlands è stata lanciata il 3 aprile scorso su tutte le piattaforma citate, la riedizione nata per festeggiare il decimo anniversario del gioco è stata però accolta tiepidamente da pubblico e critica (come potete leggere nella recensione di Borderlands Game of the Year Edition), a causa di un comparto tecnico sì rimasterizzato ma non sempre all'altezza delle aspettative e di un gameplay invecchiato non proprio benissimo.