Borderlands GOTY: una mod permette di giocare in terza persona

A pochi giorni dall'arrivo di Borderlands Game of the Year su console e PC, i modder si sono già messi all'opera realizzando un'interessante mod che abilita la telecamera in terza persona.

Al momento il codice è tutt'altro che perfetto e, nonostante permetta di vedere perfettamente il modello del proprio personaggio, è soggetto ad alcune problematiche legate alla mira. Lo sviluppatore della mod consiglia a questo proposito di tornare alla telecamera in terza persona per qualche secondo per poi riabilitare la mod. Seguendo questo piccolo suggerimento sistemerete eventuali bug del mirino e potrete tornare a massacrare Skag su Pandora. Sappiate inoltre che l'host di una sessione cooperativa è l'unico utente del gruppo che non può abilitare la mod. Per installare la mod vi basterà visitare la relativa pagina sul portale NexusMods e seguire attentamente le istruzioni.

Vi ricordiamo che negli ultimi giorni la remastered ha sofferto di alcuni problemi ai server che hanno impedito a molti utenti di giocare in coop. Per scusarsi dei disagi provocati, Gearbox ha pubblicato un codice che vi darà immediatamente accesso a ben 5 Chiavi d'Oro. A proposito di Chiavi d'Oro, sulle nostre pagine trovate un elenco dei codici SHiFT attivi nel 2019 di Borderlands 2.