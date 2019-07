Borderlands GOTY: sarà possibile giocare gratis per tutto il weekend su PC e Xbox One

Non avete mai avuto l'occasione di provare Borderlands? Se siete in possesso di un PC o di una Xbox One allora potete approfittare di un'interessante iniziativa messa in atto da Gearbox e grazie alla quale potrete scaricar e giocare la Game of the Year Edition del primo capitolo in maniera del tutto gratuita.

Vi basterà infatti accedere alla pagina ufficiale del gioco su Steam o dello Store Microsoft per poter avviare il download del gioco, il quale potrà essere giocato fino alla prossima domenica, 21 luglio 2019. Mentre su PC non vi sono limitazioni di alcun tipo, su Xbox è necessario disporre di un abbonamento attivo al Live Gold per poter aderire all'iniziativa e scaricare il gioco. Nel caso in cui il titolo dovesse piacervi, sappiate che potrete procedere all'acquisto mantenendo tutti i progressi raggiunti nel corso della prova gratuita.

Vi ricordiamo che Borderlands Game of the Year include tutti i contenuti aggiuntivi disponibili per il gioco, possibilità di giocare in coop locale in 4 giocatori e supporto a 4K e HDR.

Sapevate che è già possibile ottenere gratuitamente i primi DLC di Borderlands 3, grazie ai quali potrete personalizzare alcuni dei protagonisti sin dal lancio, previsto per il prossimo settembre? Vi invitiamo inoltre a dare uno sguardo al nuovo trailer di Borderlands 3 interamente focalizzato sulla cooperativa.