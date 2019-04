Borderlands GOTY: gli utenti segnalano problemi per la co-op

Con l'annuncio dell'attesissimo Borderlands 3 sono in tantissimi i giocatori che sono tornati su Pandora per giocare l'edizione in 4K di Borderlands The Pre-Sequel o Borderlands Game of the Year Edition, appena arrivata anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Sembra però che siano in tantissimi ad avere problemi con la componente cooperativa del gioco a prescindere dalla piattaforma utilizzata. Dalle numerose segnalazioni arrivate sui forum ufficiali e su Reddit, gli utenti parlando di sessioni di gioco interrotte a pochi secondi dal loro inizio o errori che impediscono addirittura di partecipare alle partite degli amici. Inizialmente gli sviluppatori hanno fornito ai malcapitati le solite dritte come quelle sull'apertura delle porte del proprio router ma nessuna di queste ha risolto il problema.

Fortunatamente pare che ora il team di sviluppo sia consapevole della gravità della situazione e, stando alle parole di un moderatore del forum ufficiale, è attualmente al lavoro su una soluzione. Non si hanno informazioni precise sui tempi necessari alla pubblicazione di una patch correttiva ma non dovrebbe volerci molto.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento alla versione Remastered del gioco su PC è gratuito per chiunque possieda l'edizione standard su Steam.

