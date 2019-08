Borderlands: l'IP ha raggiunto quota 48 milioni di copie distribuite!

Mentre la community videoludica attende con ansia la pubblicazione di Borderlands 3, i vertici di Take-Two hanno reso noti i risultati conseguiti dagli altri capitoli della serie.

Ebbene, le cifre sono piuttosto notevoli: il colosso dell'industria videoludica ha infatti confermato nel corso di un recente meeting finanziario che, al 30 giugno 2019, l'IP poteva contare su ben 48 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Grande successo in particolare per Borderlands 2. Il gioco esordito sul mercato nel corso del 2012 vanta infatti da solo circa 22 milioni di copie distribuite. Questi numeri sono stati commentati da Strauss Zelnick, CEO di Take-Two: "Penso che l'aumento delle vendite rifletta il fatto che la licenza di Borderlands è più forte che mai, nonostante l'ultima uscita risalga a otto anni fa".



Risultati positivi che sembrano confermare l'interesse del pubblico nei confronti di Borderlands 3, ormai prossimo alla pubblicazione. Il terzo capitolo della saga approderà infatti il prossimo 13 settembre su PC, Playstation 4 ed Xbox One. I giocatori che lo attendono con ansia possono visionare i primi 14 minuti di Borderlands 3 per dare un primo sguardo alla produzione Gearbox. Inoltre, novità sul gioco dovrebbero giungere presto, con la condivisione di informazioni su DLC di Borderlands 3 in occasione della Gamescom e del PAX West.