Borderlands, nuovo rumor: in arrivo uno spin-off della serie dei Cacciatori della Cripta?

In base alle indiscrezioni apprese dai giornalisti di Game Reactor, 2K Games starebbe sviluppando uno spin-off di Borderlands parallelamente ai lavori sui contenuti del Director's Cut di Borderlands 3 portati avanti in questi mesi da Gearbox per arricchire la dimensione sci-fi del looter shooter.

Secondo quanto condiviso dalle fonti anonime citate dai redattori della nota testata, la celebre serie incentrata sulle gesta compiute dai Cacciatori della Cripta si appresta ad accogliere un nuovo capitolo che darà modo agli appassionati di "vivere un'esperienza in grado di offrire qualcosa di diverso".

Pur senza fornire ulteriori indicazioni sulla natura del gameplay, sul plot narrativo o sulle piattaforme di destinazione di questo misterioso spin-off, i giornalisti di Game Reactor specificano che il titolo in questione vedrà la luce "prima di quanto si pensi", suggerendone così uno stadio di sviluppo tanto avanzato da poterne prevedere l'uscita nel corso del 2021.

Nella speranza di scoprire al più presto cosa bolle in pentola dalle parti di Gearbox e 2K Games, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Borderlands 2 Director's Cut e Carte della Cripta.