Borderlands Legendary Collection su Nintendo Switch: grafica e motion controller

Nel corso dell'ultimo, inattteso, Mini Nintendo Direct, i vertici della Grande N hanno comunicato l'arrivo di nuove produzioni videoludiche nel corso dell'anno.

Tra queste ultime figura anche la celebre saga di Gearbox Software, pronta a sbarcare su Nintendo Switch in occasione dei prossimo ampliamento del catalogo della grande N. Stiamo ovviamente parlando di Borderlands, pronto a fare il proprio debutto anche sulle console della grande N tramite la Borderlands Legendary Collection. La raccolta includerà Borderlands, Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel: sarà invece assenteil più recente capitolo della saga, Borderlands 3. A lavorare su porting, sono gli sviluppatori di stanza a presso gli studi di Ture Me Up Games e FracturedByte.

Proprio quest'ultimo, riferisce Gearbox, ha reso noti alcuni interessanti dettagli su quello che sarà l'approdo della Bordelands Lengedary Collection sul mercato videoludico. Come riporta GoNintendo, tutti i giochi presenti nella raccolta avranno una risoluzione pari a 1080p, con un frame rate che punta ai 30 FPS. Gli asset in-game, inoltre, non saranno oggetto di procedure di downgrade. Ulteriore dettaglio interessante riguarda invece la decisione di implementare nella raccolta il supporto ai sensori di movimento.



Oltre alla Borderlands Legendary Collection, molti giochi 2K sono in arrivo su Nintendo Switch: tra questi ricordiamo XCOM 2 Collection e BioShock The Collection.