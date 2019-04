Borderlands e Nintendo Switch: Gearbox sarebbe felice di vedere la serie sulla console

In occasione del PAX East 2019, Gearbox ha annunciato un ampio numero di novità per la serie Borderlands, tra cui l'annuncio ufficiale del terzo capitolo.

Tuttavia, nonostante i rumor diffusisi nei giorni antecedenti all'evento, non è stato formalizzato un approdo della celebre saga su Nintendo Switch. Tale eventualità, tuttavia, sembrerebbe essere gradita alla software house: il suo Presidente e CEO si è infatti recentemente espresso in merito in maniera positiva. Tramite il proprio account Twitter ufficiale, Randy Pitchford ha infatti risposto ad un utente che domandava se ci fossero possibilità di veder arrivare Borderlands sulla console ibrida. Come potete verificare nel cinguettio in calce, Pitchford ha risposto che amerebbe vederlo accadere. Per ora nessun annuncio ufficiale, ma, almeno, sembra che possa esservi uno spiraglio di speranza per il futuro.



Nel frattempo, per gli utenti della Grande N, Gearbox ha annunciato Bulletstorm per Nintendo Switch, che approderà sulla console nella versione "Bulletstorm: Duke of Switch Edition". Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che nel corso della giornata del 1 maggio, Gearbox Software ha in programma il reveal del gameplay di Borderlands 3. Everyeye non mancherà di tenervi compagnia con il nostro Francesco Fossetti in diretta dall'evento di Los Angeles: l'appuntamento è per mercoledì alle ore 19:00, ovviamente sul canale Twitch di Eveyeye!