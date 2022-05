Borderlands e oltre: Gearbox lavora a 9 giochi tripla A, conferma Embracer

Dopo aver aperto più di uno spiraglio per lo sviluppo di remake o remaster di Tomb Raider, Deus Ex e Legacy of Kain, Embracer Group coglie l'opportunità offertagli dall'ultimo report finanziario per confermare le "grandi manovre" in atto presso Gearbox Software.

Nella ricca documentazione prodotta da Embracer per presentare i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, la holding europea spiega ai suoi azionisti che la controllata Gearbox ha ottenuto un grande successo con le vendite di Tiny Tina Wonderlands: lo spin-off di Borderlands viene descritto da Embracer come "uno dei migliori lanci di sempre per una nuova IP di 2K".

Il colosso videoludico europeo sottolinea inoltre come "l'organizzazione di Gearbox è solida e continua ad ampliarsi per realizzare il suo ambizioso piano di crescita. Attualmente Gearbox ha nove videogiochi AAA in fase di sviluppo".

Embracer preferisce non svelare ulteriori dettagli sulla natura di questi videogiochi, anche se alla luce del successo di Tiny Tina Wonderlands è davvero impossibile non pensare a Borderlands 4 o ad un ulteriore spin-off ambientato nella medesima dimensione dei Cacciatori della Cripta. Il Gruppo Embracer sottolinea però che Gearbox sta ampliando l'organico di Lost Boys Interactive, un team di sviluppo che conta oltre 220 membri e che, in passato, ha contribuito alla realizzazione dello stesso Tiny Tina' Wonderlands ed è attualmente impegnato nella realizzazione di altri videogiochi non meglio specificati per PC e console.