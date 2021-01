Borderlands, presto il via alle riprese: il live action con Cate Blanchett in lavorazione

Nel corso del 2020 sono giunti moltissimi annunci legati a videogiochi che diventeranno Serie TV, ma non solo: sono infatti decisamente numerose anche le produzioni cinematografiche già confermate.

Oltre ad Uncharted e a Beyond Good and Evil, anche la saga Gearbox si appresta a dare vita ad un live action. Annunciato addirittura nel corso del 2015, il progetto è rimasto un mistero sino al febbraio del 2020, quando la software house e LionsGate hanno ufficialmente confermato che Eli Roth dirigerà il film di Borderlands, affiancata alla sceneggiatura da Craig Mazin, già firma dell'apprezzata serie Chernobyl. La pellicola coinvolgerà anche un cast di primo piano, con l'attrice Cate Blanchett già confermata per il ruolo di Lilith.



Nonostante le notizie diffuse a inizio dello scorso anno, le riprese non hanno ancora avuto modo di prendere il via, anche in seguito alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria internazionale. La situazione è però pronta a modificarsi, con un aggiornamento che arriva dall'Ungheria. Il settore cinematografico nel Paese è infatti progressivamente riuscito a far ripartire o avviare le riprese di diverse produzioni, tra cui l'attesissimo Dune di Denis Villeneuve. Tra questi, anche il film dedicato ai Cacciatori della Cripta. Adam Goodman, dirigente di MidAtlantic Films (tra i principali fornitori di servizi per il cinema in Ungheria) ha infatti dichiarato di aver recentemente allestito spazi per Borderlands e per un misterioso progetto Marvel.