Borderlands, qual è il più bello? La classifica dal peggiore al migliore

La confermata uscita di Borderlands 3 su Nintendo Switch è l'occasione per riportare la celebre serie di Gearbox sotto le luci dei riflettori. Dalle sue origini nel 2009 ad oggi, il brand Action/RPG ed FPS ha saputo conquistare i cuori di milioni di giocatori grazie alle qualità dei singoli giochi.

Ma qual è il miglior Borderlands di sempre? Per scoprirlo può essere d'aiuto la classifica di tutti i principali giochi della serie dal meno riuscito al più bello, aiutandoci con le medie riportate sul noto portale Metacritic:

5 - Borderlands: The Pre-Sequel

Cronologicamente ambientato tra i fatti del primo e del secondo episodio, Borderlands The Pre-Sequel si può considerare un'aggiunta alla serie sicuramente interessante per i fan ma che non arricchisce in maniera considerevole quanto già fatto dagli illustri predecessori. Resta comunque un prodotto di valore, come testimoniato dalla media di 77 raggiunta dalla versione PC, ma sicuramente l'opera Gearbox ha dimostrato di essere ancora più grande con gli altri giochi del brand.

4 - Tiny Tina's Wonderlands

Lo spin-off tutto incentrato sulla figura di Tiny Tina si conferma un altro solido esponente di Borderlands, ma alcune limiti ludici e strutturali non gli consentono di andare oltre un metascore di 78 raggiunto dall'edizione PC. Pur non trattandosi magari di un capolavoro, se siete grandi amanti della serie e se avete apprezzato Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, DLC di Borderlands 2 di cui l'opera del 2022 è un diretto seguito, Wonderlands può allora meritare tutte le vostre attenzioni. Se necessario, la nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands vi illustra ancora più nel dettaglio le sue qualità.

3 - Borderlands 3

Il tanto atteso atto finale della trilogia di Borderlands arriva nel 2019, riuscendo a convincere critica e pubblico pur senza strafare. 82 è il metascore raggiunto all'epoca dalla versione Xbox One, che denota quanto Borderlands 3 sia un prodotto di pregevole qualità che rende onore alla sua serie di appartenenza, pur senza però superare i primi due giochi. Da dire che la riedizione PS5 del terzo capitolo ha raggiunto una notevole media di 91 su Metacritica, basata tuttavia solo su 5 differenti recensioni.

2 - Borderlands

L'apprezzato capostipite dove tutto ha avuto inizio, con i giocatori rimasti fortemente colpiti dalle ricche meccaniche di gameplay che hanno mischiato tra loro Action/RPG, FPS, caratteristiche looter ed uno stile grafico originale e spettacolare. Il risultato finale è una pregevole media di 84 raggiunta su Xbox 360, quanto basta per rendere l'originale Borderlands un prodotto da non perdere che conquista con la sua freschezza e le sue idee avvincenti.

1 - Borderlands 2

Se il primo gioco aveva colpito grazie alla sua originalità, Borderlands 2 ha fatto il botto perfezionando la formula ludica in ogni minimo dettaglio. Il secondo capitolo offre tutto il meglio che si può desiderare da un seguito: più grande, più vario, più ricco nei contenuti, più longevo e con idee ancora più avvincenti. Il tutto condito con un impatto audiovisivo di elevata caratura e da una storia memorabile grazie soprattutto ad un cast di personaggi inimitabile. Tutto questo ha permesso a Borderlands 2 di portarsi a casa un eccellente metascore di 91 per l'edizione PS3, quanto basta per imporsi come il miglior esponente della sua serie di appartenenza.

Bonus: Tales From The Borderlands

Oltre ai giochi e spin-off principali, nel corso degli anni c'è stato spazio anche per un altro spin-off ben lontano dallo stile ludico tipico dei giochi targati Gearbox: si tratta di Tales From The Borderlands, avventura narrativa sviluppata da Telltale Games ed ambientata dopo i fatti di Borderlands 2, che ha offerto un modo differente di approcciarsi al franchise. Suddiviso in 5 episodi e fortemente basato su dialoghi e scelte che plasmano l'evoluzione degli eventi, Tales From The Borderlands è stata una piacevole variazione sul tema, come conferma la media di 88 raggiunta su Metacritic dall'edizione completa per Xbox One. Nel 2022 ha visto la luce New Tales From The Borderlands, inteso come successore spirituale dell'opera Telltale. I risultati sono stati tuttavia ben diversi: con un metascore di 69 raggiunto su PC, il titolo di Gearbox Quebec si può considerare il peggiore esponente del franchise di Borderlands.