Borderlands a quota 74 milioni di copie vendute, è un successo

Embracer Group ha annunciato che la serie Borderlands ha raggiunto quota 74 milioni di copie distribuite dal lancio nel 2009 ad oggi, un bel risultato per la saga shooter di Gearbox Software.

Borderlands 3 ha venduto quindici milioni di copie in due anni, nel terzo trimestre dell'anno fiscale in corso i giochi di Borderlands hanno piazzato due milioni di unità in tutto il mondo. Il gioco più venduto dell'intera serie resta comunque Borderlands 2 con oltre ventisei milioni di copie distribuite.

Gearbox sta lavorando su dieci progetti diversi (contando anche i titoli pubblicati dalla compagnia e non sviluppati internamente) tra cui Tiny Tina's Wonderlands e in arrivo a marzo e presumibilmente un nuovo gioco di Borderlands, anche se sembra essere troppo presto per Borderlands 4.

Borderlands è una delle IP più popolari di Gearbox Software, tanto che Eli Roth sta lavorando al film di Borderlands, la pandemia sembra aver rallentato i lavori ma il lungometraggio esiste e non è stato cancellato, nonostante non si abbiano notizie sulla pellicola ormai da molti mesi. Il futuro della serie è ancora tutto da scrivere e la speranza della community è che Borderlands 4 possa essere annunciato a stretto giro, anche se come detto sembra troppo presto per un nuovo episodio regolare.