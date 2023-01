Borderlands, il regista del film è davvero stato licenziato? Il punto della situazione

Nella giornata di ieri ha cominciato a circolare la notizia del licenziamento del regista Eli Roth dall'adattamento cinematografico di Borderlands, la quale ha prevedibilmente gettato nello sconforto i fan della serie di videogiochi che sperano nella buona riuscita di un progetto di cui non si sentiva parlare dall'aprile del 2022.

Secondo quanto riferito, la scorsa estate si sarebbe svolta una prima sessione di riprese aggiuntive con Eli Roth alla guida, le quali non avrebbero sortito l'effetto sperato. I nuovi test screening di novembre non sarebbero tuttavia andati come previsto, dunque nel tentativo di salvare il progetto Lionsgate avrebbe ordinato un'ulteriore serie di riprese, alle quali Roth non parteciperà.

Il forfait di un regista dopo delle proiezioni di prova non è mai un buon segnale, ma a quanto pare la situazione sarebbe meno preoccupante del previsto. Stando a quanto riportato da Deadline, Eli Roth non è stato licenziato; essendosi imbarcato in un nuovo progetto (un horror basato su un trailer che egli stesso ha realizzato per Grindhouse di Quentin Tarantino & Robert Rodriguez), Roth non può occuparsi dei reshoot, per questo motivo la produzione si è vista costretta ad affidare le nuove riprese ad un altro regista, ossia Tim Miller (Deadpool e Terminator: Dark Fate).

Secondo Deadline, c'è stato "un amichevole passaggio di testimone", dunque i fan possono stare tranquilli da questo punto di vista. C'è da dire, in ogni caso, che l'adattamento cinematografico di Borderlands continua ad rappresentare un grosso punto interrogativo, dal momento che le informazioni al riguardo sono piuttosto scarse e ancora oggi non abbiamo un'idea chiara di come sarà. In compenso, conosciamo il cast principale, costellato di stelle del calibro di Jack Black (Claptrap), Cate Blanchet (Lilith), Jamie Lee Curtis (Dottoressa Patricia Tannis) e Kevin Hart (Roland).