Borderlands: il team di sviluppo vuole una serie anime e un parco a tema dedicato

Fan di Borderlands, il futuro potrebbe riservarvi diverse sorprese molto interessanti, perlomeno stando alle parole del creative director di Gearbox Paul Sage. Con l'uscita di Borderlands 3 sempre più vicina infatti, Sage ha parlato di come il franchise possa espandersi anche al di là del medium videoludico.

"Ne stavamo parlando l'altro giorno, non sarebbe bella una serie anime?" ha detto Sage in una recente intervista. "Qualcuno mi ha parlato di Love, Death & Robots, e ho pensato che sarebbe davvero divertente. Mi piacerebbe vedere qualcosa del genere, sinceramente. Vedremo cosa riserverà il futuro. Spero che la gente amerà l gioco, e tutto il materiale che abbiamo, e che possa piacergli anche un prodotto del genere".

C'è poi anche un film di Borderlands in lavorazione con Lionsgate, e c'è stata occasione anche per fare una battuta a riguardo. Il tema era il doppiatore di Claptrap. "Jim Ferranda è fantastico, è quello che interpreta Claptrap adesso. Onestamente mi piacerebbe che ci fosse lui, ma sapete, se The Rock mi chiamasse gli direi "Hey amico, vieni a fare il provino!". Sono sicuro che mi risponderebbe: "Um? Provino?"

Ma non ci sono solo una serie anime e un film nei progetti di Sage, che vorrebbe realizzare addirittura un parco giochi a tema: "Lo adorerei! Sto pensando a quali attrazioni potrebbero esserci. Ad esempio la Caverna di Claptrap? Oppure i tronchi. Sì, mi piacerebbe davvero una cosa del genere" ha detto Sage, che ha poi concluso con una battuta: "La cosa bella dei tronchi è che non avrebbero scale, quindi sarebbe assolutamente compatibile con Claptrap".

E voi che ne pensate? Vi farebbe piacere se venissero realizzati tali progetti? Nel frattempo le recensioni di Borderlands 3 arriveranno in ritardo, soprattutto per quanto riguarda il mercato europeo. Nell'attesa, potete dare un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Borderlands 3.