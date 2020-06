Borderlands The Pre-Sequel: come aggiungere le Chiavi d'Oro all'inventario

Grazie all'offerta di Epic Games sono in molti ad aver scaricato gratuitamente Borderlands The Pre-Sequel, uno dei titoli presenti nella Handsome Collection del titolo Gearbox. Per facilitarvi la vita, in questa guida vi spiegheremo come aggiungere al vostro inventario le preziose Chiavi d'Oro e ottenere del bottino leggendario.

A differenza di Borderlands 2, il Pre-Sequel non permette di ottenere le chiavi dorate all'inserimento dei Codici SHiFT e, in maniera simile a quanto visto nel terzo capitolo, è necessario svolgere un passaggio aggiuntivo per fare in modo che gli oggetti vengano aggiunti allo zaino per essere utilizzati. Se avete riscattato quindi dei codici e dovete andare a riscuotere le vostre chiavi, non dovete far altro che recarvi al centro di Concordia, la città che funge da hub di gioco. Nel bel mezzo di questo centro cittadino troverete di fronte alla stazione di viaggio rapido una piccola colonna di colore arancione che emette un ologramma con su scritto "Shift" (quella ben visibile nell'immagine qui sotto). Recatevi presso questo oggetto, interagiteci e vi verrà data l'opportunità di aggiungere singolarmente tutte le chiavi riscattate e gli oggetti bonus ottenuti sempre tramite codici.

A questo punto non vi resta altro da fare che visitare il forziere situato sempre al centro dell'area per consumare una chiave e trovare del bottino di alto livello al suo interno.

