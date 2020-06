Borderlands The Pre-Sequel: nuovi Codici SHiFT per ottenere gratis 10 Chiavi d'Oro

Avete da poco riscattato gratis Borderlands The Pre-Sequel sull'Epic Games Store e siete già in cerca di bottino leggendario? Nessun problema, poiché con i nuovi Codici SHiFT è possibile ottenere un bel po' di loot extra.

Ecco di seguito la serie di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale o nei menu di gioco:

CWK33-5J5C6-69BXJ-3TB3B-C5SF6

KKK3J-T35K6-FZB6T-JBJJ3-JSFKK

I codici in questione non hanno purtroppo una durata illimitata e sarà possibile per voi utilizzarli solo ed esclusivamente entro il prossimo 8 giugno 2020, ovvero per circa 5 giorni. Se possedere il gioco su più piattaforme potete riscattare il codice più di una volta ed ottenere queste chiavi su tutte le vostre copie dello sparatutto. Una volta ricevuta la conferma sul sito, vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come aggiungere le Chiavi d'Oro all'inventario in Borderlands The Pre-Sequel per procedere all'apertura del forziere al centro di Concordia e ottenere del bottino leggendario.

Nel caso in cui vi fosse sfuggita, sulle nostre pagine trovate anche una corposa guida con tutti i consigli per iniziare a giocare la Borderlands The Handsome Collection, ovvero il pacchetto contenente il secondo capitolo e The Pre-Sequel.