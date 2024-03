Borderlands torna a Sanctuary con un folle cosplay di Krieg The Psycho da Leon Chiro

Nel 2009 Gearbox Software e 2K Games ci portavano su Pandora, un mondo folle e in cell shading che ha dato il via a una delle saghe più belle. Abbiamo classificato i Borderlands dal peggiore al migliore, ma il cosplayer Leon Chiro ha fatto di più. In attesa di novità sul franchise, è già tempo di fare ritorno a Sanctuary.

Dopo tre capitoli principali, un prequel e ben quattro spin-off, la serie sta per ampliare la propria lore con un appuntamento imperdibile. Il cast di attori di Borderlands è sbarcato a Pandora nel primo trailer del film. È infatti in arrivo un lungometraggio cinematografico che vanta attori del calibro di Cate Blanchett, Kevin Hart e Jack Black!

L'arrivo al cinema potrebbe non essere l'unica novità in arrivo. La serie manca dal 2019, anno di uscita del terzo capitolo, e il pubblico non vede l'ora di poter tornare a esplorare il deserto irriverente di Pandora in una nuova iterazione. Gearbox ha lasciato alcuni potenziali indizi sull'arrivo di Borderlands 4, ma ancora non c'è nulla di certo. E allora è questo cosplay di Krieg The Psycho da Borderlands 2 a farci imbracciare il fucile d'assalto.

Krieg è il sesto personaggio giocabile di Borderlands 2, arrivato tramite contenuto scaricabile post lancio. È un bandito riformato che in combattimento è specializzato nelle armi corpo a corpo e in quelle da lancio. Krieg è muscoloso e furioso più che mai in questa bellissima interpretazione in cell shading che vi lasciamo in calce all'articolo.

