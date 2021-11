Borderlands: la villain Tyreen Calypso in un cosplay dell'italiana Gaia Giselle

Tra i brand di successo nati sul finire degli anni 2000 c'è Borderlands, un action RPG sparatutto sviluppato da Gearbox Software. Nel corso degli anni il successo ottenuto dal primo videogioco gli ha valso l'arrivo di un primo sequel, poi di un prequel e infine di un ulteriore videogioco, Borderlands 3, senza contare i vari spin-off.

Ormai Borderlands 3 ha poco più di due anni, pertanto molti giocatori già hanno assaporato la nuova storia ideata dallo studio. A sostituire i vecchi nemici c'è una coppia di gemelli che dà vita alla neonata organizzazione I Figli della Cripta, alla ricerca delle cripte della galassia ma che, come i nemici passati, sono costretti ad affrontare i quattro protagonisti nuovi di zecca.

I due nemici sono i gemelli Calypso, Troy e Tyreen, che daranno filo da torcere fino alle ultime fasi del gioco. Tyreen è una ragazza dalla pelle scura e capelli bianchi in un taglio corto, mentre il vestiario particolare riflette lo stile presentato nel mondo di Borderlands. La cosplayer italiana Gaia Giselle ha indossato i suoi panni per presentare al pubblico questo cosplay di Tyreen Calypso, pronta a dominare la galassia. Con mantello, stivali e arma in pugno, la cosplayer è pronta ad adempiere il suo ruolo.

