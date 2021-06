Tutti a bordo dell'aereo di Pokemon! Pikachu campeggia sulla livrea del volo Tokyo - Naha

I rappresentanti di The Pokemon Company celebrano la partnership con Skymark che, d'ora in avanti, consentirà ai turisti e ai pendolari della tratta Tokyo - Naha di sorvolare i cieli del Giappone salendo a bordo di un aereo a tema Pokemon tappezzato di gigantografie di Pikachu.

L'intera livrea del Pikachu Jet BC della compagnia aerea low cost nipponica Skymark sarà infatti ricoperta di illustrazioni e render dedicati all'iconico Pokemon di tipo Elettro. Il primo aereo a tema Pikachu di Skymark è partito proprio oggi, lunedì 21 giugno, dall'aeroporto Haneda di Tokyo in direzione dell'aeroporto di Naha, nella prefettura di Okinawa.

Nel festeggiare questa singolare partnership promozionale con la compagnia aerea giapponese, i portavoce di The Pokemon Company preannunciano l'arrivo di ulteriori collaborazioni con ulteriori aziende del settore. La prima di queste collaborazioni coinvolgerà Scoot, una compagnia aerea low cost con sede a Singapore.

Le personalizzazioni degli aerei a tema Pokemon e Pikachu non si limitano alla livrea esterna ma comprendono anche delle customizzazioni estetiche negli interni, dal poggiatesta alle serigrafie di Pikachu che contraddistinguono gli elementi della ventilazione. Il 25° anniversario di Pokemon viene ricordato da ulteriori personalizzazioni presenti, ovviamente, nel posto numero 25 della fila, con design speciali di Pikachu e tanti palloncini da festa.

In attesa di scoprire come si evolverà il "Flying Pikachu Project", vi ricordiamo che gli sviluppatori giapponesi hanno da poco confermato l'online gratis di Pokemon Unite su Nintendo Switch e svelato tanti altri dettagli sui contenuti e sulle modalità del MOBA in arrivo a luglio sulla console ibrida e a settembre su sistemi mobile.