Boreal Tenebrae: l'avventura tutta horror e rompicapi sbarca su Switch e Xbox

Già disponibile da un paio d'anni in versione PC, Boreal Tenebrae sbarca anche su Xbox One e Nintendo Switch, dove è disponibile dall'8 aprile 2022. Si tratta di un'avventura a tinte horror prodotta da RedDeer Games e sviluppata da Snot Bubbles Productions, caratterizzata da un evocativo lato artistico.

In Boreal Tenebrae vestiremo i panni di personaggi multipli all'interno di una misteriosa città che alterna mondo reale e un piano alternativo oscuro nel quale i protagonisti vivono ciascuno la propria storia personale. Il gioco avrà scopi multipli: ritrovare la scomparsa Sarah, risolvere un omicidio e compiere un rituale per salvare la cittadina sono alla base di un'avventura che offrirà numerosi rompicapi da risolvere lungo il cammino, nel frattempo che si cerca di sopravvivere alle minacce del mondo circostante.

Il tutto gode di un'impostazione a telecamera fissa proprio come i survival horror vecchio stampo, e non mancheranno dettagli macabri tra sangue e scene violente. Boreal Tenebrae è stato inoltre nominato per la miglior direzione artistica e la miglior narrativa ai Canadian Game Awards 2021. e dunque siete in possesso di una Nintendo Switch o di un'Xbox One, il titolo firmato RedDeer Games potrebbe meritare una chance.

Riuscirete a sopravvivere agli orrori di una cittadina oscura abbandonata a sé stessa?