Bored Ape lancia Dookey Dash, gioco browser con tanti NFT in palio

Oltre al metaverso NFT Otherside realizzato dai creatori della raccolta NFT Bored Ape Yacht Club, questi ultimi stanno lavorando su un nuovo videogioco basato sulla blockchain. Si tratta di Dookey Dash, un’avventura sullo stile di Subway Surfers e Temple Run che vede le scimmie correre in una fogna...alla ricerca di cacca.

Non è uno scherzo: il gioco blockchain Dookey Dash ispirato ai due classici titoli mobile richiederà ai giocatori di guidare le loro scimmie NFT attraverso una varietà di ostacoli e nemici, richiedendo pensiero rapido e tanta strategia al fine di proseguire il più a lungo possibile. Non mancherà pertanto una classifica per tenere traccia dei punteggi migliori dei vari giocatori: quelli posizionatisi più in alto nella graduatoria riceveranno dei premi non specificati, probabilmente altri NFT.

La natura comica del videogioco, che verrà lanciato domani 18 gennaio 2023 in anteprima per i possessori di NFT BAYC e Mutant Ape, viene esplicitata dal nome stesso: Dookey è infatti un modo alternativo per scrivere “dookie”, termine che in slang significa proprio “cacca”.

Il progetto di Yuga Labs basato sugli NFT potrà essere poi giocato su qualsiasi browser web e adotterà il classico formato endless runner di Temple Run, e sarà molto più focalizzato sull’abilità dei giocatori rispetto a tali titoli classici per smartphone. Ricordiamo ancora una volta che l’accesso al titolo sarà limitato ai possessori di un NFT Bored Ape o Mutant Ape, i quali potranno richiedere un Sewer Pass gratuito. Dopodiché, Dookey Dash permetterà di ottenere nuovi token a costo zero, essendo un progetto free mint.

L’8 febbraio 2023 la classifica verrà bloccata e Yuga Labs userà la settimana seguente per validare i punteggi. Il 15 febbraio i pass diventeranno una ricompensa differente, trasformandosi in un nuovo NFT dalla natura non specificata. Al momento il progetto è ancora alquanto misterioso; pertanto, non ci resta che seguire la vicenda nel corso delle prossime settimane.